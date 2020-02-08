Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin, son yolculuğuna binlerce hemşehrisi tarafından uğurlandı. Aileyi ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin 3 aylık kızı Kumsal’ı kucağına alarak sevdi. Şehit Keskin’in naaşı, Karahayıt İdil Mahalle Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam’ın (26) naaşı da memleketi Artvin’in Ardanuç ilçesinde toprağa verildi. Törende şehidin kız kardeşi Sıla Akçam ağabeyinin kamuflaj parkasını giyerek asker selamı verdi. Bir şehit cenazesi de Kars’tan kaldırıldı. 28 yaşındaki Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, baba ocağı Arpaçay’da, Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü’nün naaşı da memleketi Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde defnedildi. Oğlunun şehit haberine dayanamayan anne Yeter Süslü, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve stent takılan annenin tedavisi sürüyor. Şehit Uzman Çavuş Cihan Erat’ın cenazesi, İstanbul’da Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedilirken, Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık da memleketi Düzce’nin Yığılca ilçesinde binlerce kişi tarafından ebediyete uğurlandı.