Daha önce değişik birliklerden gönderilen ve Kırıkhan ilçesinde konuşlu yaklaşık 400 komando bugün saat 10.00 sıralarında sivil otobüslerle sınır birliklerine takviye olarak gönderildi.
Komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görev yapacağı öğrenildi.
Sınıra komando sevkiyat
14.02.2020 - 11:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da 400’e yakın komando Suriye sınırına götürüldü.
Daha önce değişik birliklerden gönderilen ve Kırıkhan ilçesinde konuşlu yaklaşık 400 komando bugün saat 10.00 sıralarında sivil otobüslerle sınır birliklerine takviye olarak gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,komando,
681318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681318.aspx
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