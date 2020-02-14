Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce değişik birliklerden gönderilen ve Kırıkhan ilçesinde konuşlu yaklaşık 400 komando bugün saat 10.00 sıralarında sivil otobüslerle sınır birliklerine takviye olarak gönderildi.

Komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görev yapacağı öğrenildi.