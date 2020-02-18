Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Kuşadası-Davutlar yolunda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen İsveç vatandaşı bir anda şerit değiştirerek Mehmet Çelik yönetimindeki 35 BTR 23 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yabancı sürücünün yanı sıra Mehmet Çelik, Yasemin Tütüncü ve Mustafa Köse yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken İsveç vatandaşının 1.67 promil alkollü olduğu öğrenildi.