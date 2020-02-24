Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak’ın Banaz ilçesi Bahadır Köyünde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı’nın tabanında geçtiğimiz günlerde çatlak oluşmuştu. Devlet Su İşleri (DSİ), Uşak Valiliği ve Banaz Kaymakamlığı’nın tüm ekipleri ile müdahalede bulunması üzerine 4 günün sonunda barajda bulunan 1 milyon 500 bin metreküp su seviyesi bugün itibariyle 600 bin metreküpe düşürüldü. Yapılan deşarj işlemlerinin ardından su seviyesi 7 metre 40 santimetre düşürülürken, 900 bin metreküp su boşaltıldı.

Olayın gerçekleştiği gün güvenlik tedbiri amacıyla Bahadır ve Hatipler köyünden tahliye edilen yaklaşık bine yakın vatandaştan bazısı yakın akrabasında kalırken, bazısı ise kamu binalarına yerleştirildi. Köylüler, barajın taşkın ihtimaline karşı 4 günlük endişeli bekleyişin ardından evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Köy sakinleri tehlike geçtiği ve evlerine döndükleri için çok mutlu olduklarını kaydederek, yetkililere teşekkür etti.

Öte yandan, DSİ 2’nci Bölge Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerin ise bundan sonraki süreçte barajı tamamen boşaltarak, oluşan hasarın giderilmesi yönünde çalışmalar yapacakları öğrenildi.