Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin vurduğu Van’ın Başkale ilçesine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) yedi sahra hastanesi kuruldu. Buralarda uzman sağlık personeli 24 saat hizmet veriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için Van’daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi. Bu arada eşini ve dört yavrusunu toprağa veren acılı anne Nebahat Furat, 2011’deki Van depreminden bu yana ayrı kaldığı dört kızına kavuşmak istiyor. İHA’ya konuşan Furat “Eşim evini geçindirmek için inşaat işçiliği yapıyordu. Dört kızımı, geçim sıkıntısı sebebiyle İstanbul’da yetiştirme yurduna bıraktık. İki yıldır onları görmüyorum. Psikolojim bozuldu. Omuzlarım boş kalmasın. Çocuklarımın hasretini çekiyorum” dedi.