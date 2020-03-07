Köyde herkes her bahar gelen “Yâren” isimli leyleğin yolunu gözlüyordu. Köyün maskotu hâline gelen leylek, bu sefer eşiyle geldi ve Uluabat Gölü manzaralı yuvasına yerleşti. Sonunda Yâren’ine kavuşan Âdem Yılmaz “Bu yıl bir hafta gecikti. Gelmeyecek diye çok korkmuştum. Sürpriz yapıp eşiyle geldi. Her sabah beraber balığa çıkacağız. İnşallah her sene böyle devam ederiz” dedi.
‘Yâren’ leylek bu defa eşiyle geldi
07.03.2020 - 04:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 04:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçılık yapan Âdem Yılmaz’ın, dokuz sene evvel kayığına konan leylekle kurduğu dostluk belgesele konu olmuştu.
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