Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köyde herkes her bahar gelen “Yâren” isimli leyleğin yolunu gözlüyordu. Köyün maskotu hâline gelen leylek, bu sefer eşiyle geldi ve Uluabat Gölü manzaralı yuvasına yerleşti. Sonunda Yâren’ine kavuşan Âdem Yılmaz “Bu yıl bir hafta gecikti. Gelmeyecek diye çok korkmuştum. Sürpriz yapıp eşiyle geldi. Her sabah beraber balığa çıkacağız. İnşallah her sene böyle devam ederiz” dedi.