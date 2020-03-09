Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Şiddetin yaşı, cinsiyeti, ülkesi, zamanı, mekânı yok. Hiç okul yüzü görmemiş olan da gücünün yettiğine şiddet uyguluyor, binlerce öğrenci yetiştiren profesör de... Şiddetin gelişmemiş ülkelerde yaygın olduğunu zannediyorsak, büyük yanılgı içindeyiz demektir. Çünkü özellikle kadına her türlü şiddetin, akla gelmeyen usullerle uygulandığı ülkelerin başında ‘gelişmiş’ dediğimiz, kişi başına millî gelirin 40 bin dolarları aştığı Batılı ülkelerde olması, şiddetin ‘sınır tanımayan’ riskini gözler önüne seriyor. Çünkü şiddet algısı daha çocuk yaşlarda gerek aile eğitimi gerek toplumsal olaylar sebebiyle kadın ve erkek rolünü çizmeye başlıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından yapılan bir araştırma çocukların yaklaşık 9-10 yaşlarında belli kalıplara girmeye başladığını gösteriyor. Özellikle Anadolu’da kız çocukları ‘Ben şiddete maruz kalabilirim ve bunu kabul edebilirim’ algısıyla büyümeye başlıyor. Erkek çocukta ise ‘Benim şiddet uygulamaya hakkım var’ inanışını ediniyor ve o yaşlarla iki cinste de kabulleniş oturuyor. Bunun oturmaması için ise anne ve babalara büyük görev düşüyor. Çünkü anne ve babalar erkek çocuklarını “Sen vurabilirsin, kırabilirsin” şeklinde yetiştirmemeli “Sokakta dayak yersen, bir de ben döverim” dememeli ki, büyüdüğünde eşini, arkadaşını dövüp öldürmesin... Kız çocuklarına da “Abine karşı gelme, o büyüktür vurur” kabullenişi aşılamamalı ki, büyüdüğünde başka bir erkeğin şiddetine maruz kaldığında susmasın.

MÜFREDATTA EŞİTLİK VURGUSU YAPILMALI

BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan, şiddete karşı koruma hizmetleriyle ilgili kamunun ciddi çalışmaları olduğunu söylüyor ve ekliyor: Önleme noktasında biraz daha aktifleşme olmalı. Çocuklar tertemiz, eşit haklara sahip olmaları gerektiği bilgisiyle doğuyor ve ilerliyorlar. Fakat aile ve çevre noktasında bu algı bozuluyor. Okullar çok önemli. Hem insan hakları hem tüm kesimler arası hak eşitliği vurgulanmalı. Müfredat gözden geçirilmeli. Obeziteyle, enfeksiyonlarla mücadele gibi birçok konu müfredata giriyor. Şiddeti önleme konusu da çok faydalı olacaktır.

10 YILDA 100 BİN KADINA ULAŞILDI

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarla iş birliğinde düzenlenen eğitimler aracılığıyla son 10 yılda, 100 binin üzerinde kamu personeline ulaşılan çalışmada Emniyet ve Jandarma birimleri sayesinde mağdurlara hizmet verenlere eğitimler verildi. Yapılan araştırmalarda ayrıca kız ve erkek çocuklarının ‘kız mesleği’ ‘erkek mesleği’ gibi kabullenişler yaşadığı da görüldü.