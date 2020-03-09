Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ayşem Sargın, bilimin önemine inanan bir neslin geçtiğine vurgu yaptığı açıklamada “Bilimin ışığında yetişen gençlerin kuracağı bir gelecekte, kadına fırsat eşitliği gibi konuları konuşmak zorunda kalmayacağıma inanıyoruz” diyor. Sargın, gelecekte cinsiyetin, fırsat eşitliğinin değil, yeteneklerin konuşulacağını, ayrışmanın yetenekle mümkün olacağını ifade ediyor. Öte yandan, YASED rakamları gösteriyor ki, uluslararası firmalarda kadın çalışan ve yönetici oranı da yükseliyor. İşe alımlarda kadın mı, erkek mi diye bakmak yerine, eğitimi, yetenekleri ve kariyer yolculuğuna odaklanmaya başlıyor şirketler. Anneler, çocuk bakımını babayla paylaşsın diye erkeklere de doğum izni, karne izni gibi sosyal imkanlar sağlayan şirket sayısı da artıyor. Anne olduğu için işine ara veren kadınlara, işe dönüşte adaptasyon dönemi sağlayan şirketlerin sayısı da hiç az değil.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET VEREN TÜRK ŞİRKETİ

Türkiye’de cinsiyetler arası ücret eşitsizliği yüzde 20 seviyesinde. Kadın çalışanların ilk ve en önemli taleplerinden olan ‘ücrette eşitlik’ Türkiye’deki bir firma tarafından gerçekleştirilmiş. Philip Morris Sabancı, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan EQUAL-SALARY adlı vakıf tarafından ‘eşit işe eşit ücret’ sertifikası alan Türkiye’deki ilk özel şirket.