Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’de başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı ejder adıyla bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine gitti. Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.