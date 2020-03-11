Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’de başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı ejder adıyla bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine gitti. Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.
İdlib’e ‘ejder’ sevkiyatı
11.03.2020 - 22:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’de “Bahar Kalkanı” harekatına destek için ‘ejder’ olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcı araçların sevkiyatı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,ejder,
687366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/687366.aspx
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