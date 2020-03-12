Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta O.G (24) evin yatak odasında karşılaştığı hırsızlık şüphelisi M.G (23) aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden oldu. Yüzündeki yara bantları ve sargı bezleri ile adliyeye sevk edilen O.G ile arkadaşı S.K (43) tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim şahısların durumunu değerlendirerek adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay; dün Bedestenlioğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evin annesi S.G. (43) arka kapının camının kırık olduğunu fark edince oğlu O.G’den yardım istedi. Eve yanındaki arkadaşı S.K. ile birlikte gelen O.G., ikinci katta bulunan yatak odasına girdiğinde hırsızlık şüphelisi M.G. (23) ile karşılaştı. Çıkan arbedede yüzünden ve başından yaralanan ev sahibinin oğlu, şüpheliyi baldırından bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanarak kan kaybeden şahıs, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.