Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBA TV'de yayınlanan ilk dersten itibaren merakla derslerini ve konularını takip eden öğrenciler, uzaktan eğitime alışmaya çalışıyorlar. Bazı veliler de ilk defa tanık oldukları uzaktan eğitim modelinde çocuklarına destek oluyorlar. Şevketiye Mahalesinde Samet Turhan kırsal Akçaova Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi ikiz kızları Eylül ve Eylem Turhan'ın televizyondan ilk ders heyecanlarına ortak oldu. Eylül ve Eylem okullarını ve öğretmenlerini özlediklerini, ancak televizyon aracılığı ile de derslerinden uzak kalmayacaklarını belirterek "İnşallah okullarımıza ve arkadaşlarımıza çabucak kavuşuruz" dediler. Yine 4.sınıf öğrencisi Almina Tosun'da, okulu kadar olmasa da uzaktan eğitimi sevdiğini, boş zamanlarında da yine TV'de yer alan etkinlik ve oyunlarla vakit geçirdiğini söyledi.