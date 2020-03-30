Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Merkeze bağlı Çelebiler köyü Muhtarı Adem Bayraktar ve Aza Osman Çetindere’yi arayan dolandırıcılar, para karşılığında devlet sırrı vereceklerini dile getirerek muhtar ve azasını dolandırmaya kalktı. Aza Çetindere, dolandırıcıların yalanına inanarak devlet sırrı karşılığında istenen parayı çekmek üzere bankaya gitti. Hesabında bulunan 5 bin lira parayı çeken Çetindere, parayı yatırmak üzere bankada beklerken güven timlerinin müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Çetindere’nin dolandırıcılarla iletişim kurarken parola olarak ‘Bacanak’ kelimesini seçmesi ise dikkat çekti. Muhtar ve azası karakola giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Çetindere, bankadan çektiği parayı dolandırıcıların hesabına yatırmadan ikaz edildiğini belirterek maddi kaybının olmadığını söyledi.