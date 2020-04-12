Olay, dün gece Yenişehir ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan tren raylarında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil, tren raylarından geçerken takılı kalarak stop etti. Aracını çalıştırmaya çalışan sürücü, treni fark edince otomobilden inerek kendini kurtardı. Hızla ilerleyen tren, arabaya çarparak kullanılamaz hale getirdi. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili incelme başlatıldı.
Raylarda stop eden araca tren çarptı
12.04.2020 - 14:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde tren, rayların üzerinde stop eden araca çarptı. Sürücü, treni fark edince otomobilden inerek kendini kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,Yenişehir,tren kazası,tren kazası,
696008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696008.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER