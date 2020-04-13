Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay ilçeye bağlı Gülderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaledere İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Hayrunnisa Körpe, dün akşam saatlerinde evin bahçesinde oynarken havuza düştü. Yakınları tarafından havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik kızın cansız bedeni otopsi için morga alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.