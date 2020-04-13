Olay ilçeye bağlı Gülderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaledere İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Hayrunnisa Körpe, dün akşam saatlerinde evin bahçesinde oynarken havuza düştü. Yakınları tarafından havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Minik kızın cansız bedeni otopsi için morga alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Havuza düşen çocuk kurtarılamadı
13.04.2020 - 10:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay ilçeye bağlı Gülderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaledere İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Hayrunnisa Körpe, dün akşam saatlerinde evin bahçesinde oynarken havuza düştü. Yakınları tarafından havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler : çorum,boğulma,
696185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696185.aspx
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