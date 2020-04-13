Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi. Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.
Trabzon'da bir mahalle daha karantinaya alındı
13.04.2020 - 10:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon,karantina,koronavirüs,story_,
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