Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi. Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.