Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Düziçi Devlet Hastanenin bahçesinde, uçamayan yaralı bir leylek gören hastane personeli, durumu Düziçi Belediyesine bildirdi. Hastaneye gelen zabıta ekipleri yaralı leyleği görünce, ilçede hayvan sever olarak bilinen ve bu tür vakalarda gönüllü olarak hizmet veren Veteriner Hekim Mahmut Yaş’ı aradı. Yaralı leyleği inceleyen Veteriner Hekim Mahmut Yaş, leyleğin sol ayağı ve sağ kanadından tüfekle yaralandığını tespit ederek gerekli müdahaleyi yaptı.



Yapılan müdahalenin ardından belediye görevlilerince teslim alınan leyleğin, iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.



Bu süreçte leyleğin kontrollerinin ve gerekli tedavisinin yine Veteriner Hekim Mahmut Yaş tarafından ücretsiz yapılacağı kaydedildi.