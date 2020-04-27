Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran koronavirüs tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını engellemek için alınan kararlar artıyor. Kararlar neticesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın sona ermesi ve haftanın ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar dışarı akın etti. Sakarya’da semt pazarları ve banka önleri vatandaşlarla doldu. Polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte pazar girişinde önlemleri artırırken, banka önlerinde bulunan kalabalıklara sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

PTT ve banka önlerinde oluşan kuyrukları polis ekipleri kontrol altında tuttu.