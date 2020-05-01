Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilen ve asırlardır heybetinden ödün vermeden dimdik ayakta duran cami, salgın sebebiyle az sayıda vatandaşı ağırlıyor. Caminin müezzini Mehmet Koçyiğit, vatandaşların camide sosyal mesafeyi gözeterek vakit namazlarını eda edebildiğini söyledi. Camide 25 yıldır görev yaptığını anlatan Koçyiğit, bu sürede böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi. Daha önce ramazanda ayrı bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Koçyiğit “Neredeyse iki aydır camimiz çok mahzun. Cemaat yok, ses yok, cıvıltı yok, giren-çıkan yok. Hakikaten çok buruk bir şekilde Ramazan-ı şerifi karşıladık. Dua edelim, inşallah bir an evvel eski hâlimize dönelim” şeklinde konuştu.