Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sürecinde tüm Türkiye’nin takdirini toplayan sağlıkçılardan dün de art arda fedakârlık haberleri geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan Doktor Fatih Dağhan, Covid-19 testi pozitif çıkınca aynı hastanede tedaviye alındı. 5 günlük tedavi, 14 günlük karantina sonrasında hastalığı yenen Dağhan, yeniden göreve başladı. Acil serviste hasta bakmaya başlayan Dağhan, başka hastaların da iyileşmesi için immün plazmasını Adıyaman’da bağışlayan ilk kişi oldu. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali ile Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Alp Akça da koronavirüsü yenerek görevlerine dönüp ‘immün plazma’ bağışçısı oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emre Horuz da yakalandığı virüsü atlatıp görevine döndü. Horuz, plazma vermek istediğini söyledi.