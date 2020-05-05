Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Sukapı Mahallesi’nde müstakil bir evin S.M. tarafından kumar oynatmak maksatlı kiralandığı tespit edildi. Polis tarafından eve yapılan baskında 7 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uymayan 7 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 22 bin 575 TL idari para cezası kesildi.
Kumar oynamak için ev kiralayan 7 kişi gözaltına alındı
05.05.2020 - 10:27 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta 7 kişi kiraladıkları evde kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kars,kumar oynama,gözaltı,ev kiralama,
701732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701732.aspx
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