Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan G.Ö. (28) sağ ayağından yaralandı. Özel otomobil ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.D. otomobille olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.