Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan G.Ö. (28) sağ ayağından yaralandı. Özel otomobil ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.D. otomobille olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
08.05.2020 - 19:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,
702684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702684.aspx
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