Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çarşamba ilçesinde Ali Fuat Başgil Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. (26) saat 19.00 sıralarında Ali Fuat Başgil Köprüsü üzerine çıkarak kendini demir korkuluklardan Yeşilırmak Nehri’ne bıraktı. Debisi yüksek olan nehirde kısa sürede gözden kaybolan İ.C.’nin atlama anını gören vatandaşlar olayı Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Grup Amirliği ekipleri genci arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinin olması ve yüksek su seviyesinin düşmesi için arama çalışmalarına bir süre ara verdi. Saat 20.00 sıralarında yeniden arama çalışmalarına başlanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.