Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim Kurulu’nun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı yayınladığı yeni genelgeyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması için bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında esneklik getirmişti.



Yapılan uygulamayla sokağa çıkma fırsatı elde eden Kahramanmaraşlı iki kardeş, 50 gün sonra çıktıkları evleri önünde salıncak kurarak çocuklar gibi eğlendiler.



Onikişubat ilçesi Kayberli Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesine salıncak kuran Hacı Yenice (67) ve Mustafa Yenice (65), bol bol yürüyüş yaptı.



Ülkemizde alınan kararlara harfiyen uyduklarını söyleyen Hacı Yenice ve Mustafa Yenice, hayatın eve sığdığını ifade ederek, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.