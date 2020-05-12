Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşme sürecine giren Türkiye’de dün berberler ve kuaförler gibi AVM’ler de açıldı. Ancak sadece restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti. Alışveriş yapmaya hasret kalanlar, günün ilk saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Gelenler ateşleri ölçülerek içeri alındı. Çoğu çalışan “Sıkıcı bir dönemdi. Yeniden işbaşı yapmak güzel” dedi. Vatandaşlar ise “Alışveriş değil, insan böyle bir yere giremediği için özlem duyuyor. Gezmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Bu açılışın bir deneme olduğunu vurgulayan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş da “AVM’lerimizin çoğu açık ama oradaki perakendecilerimizin büyük çoğunluğu 1 Haziran’a kadar hazırlık yapacaklar. Dolayısıyla tedbirli ve kısmi bir açılıştan bahsediyoruz. Tüketici giriş sayılarının yüzde 30’larda kalacağını, ciroların yüzde 50 civarında seyredeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.