Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındığı belirtildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Valilik toplantı salonunda bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi.

Açıklamada, daha önce alınan kararlar doğrultusunda kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, sağlık kurumu, eczane, pazar yeri, toplu ulaşım, alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, taksiler gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceğinin uygun görüldüğü anımsatıldı.

Gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşların sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğü aktarılan açıklamada, "Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dahil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur." denildi.

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği kaydedildi.