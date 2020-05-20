Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün İznik ilçesinde ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci’yi arayan vatandaşlar, iş yerinin önünde yılan olduğunu söyledi. İşletmesine giden genç adam kapının önünde yatan yılanı görünce şok yaşadı. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, vatandaşlar tarafından kürekle alınarak bölgedeki bir tarlaya bırakıldı.

Bugün de Mudanya ilçesine bağlı Küçükyenice Mahallesi'nde Ulaş Biçer isimli kişiye ait evin bahçesini çeviren tel örgü üzerinde dolanmış bir başka yılan daha görüldü. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden Ulaş Biçer itfaiye ekiplerine haber verdi. Tele dolanan yılanın sıkıştığı yerde öldüğü anlaşıldı.

Öte yandan, yaşanan çöl sıcakları sebebiyle serin yer aramak için yuvalarından çıktıkları tahmin edilen yılanlar sebebiyle vatandaşlar tedirgin olurken, itfaiye yetkilileri bazı yılanların zehirli olabileceğini, müdahale ederken vatandaşların çok dikkatli olup çok fazla yaklaşmadan yardım istemeleri gerektiğini söyledi.

