Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Güneyyurt yolu Yassıkaya mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden O.K.’nin (25) kullandığı 70 E 8024 plakalı motosiklet, yön levhasına çarptıktan sonra yol kenarında yürüyüş yapan kadınların arasına daldı. Motosiklet sürücü ve çarptığı kadınlar mezarlığın içine savruldu. Kazada, yaralanan sürücüyle birlikte hemşire olduğu öğrenilen Nazan B., Solmaz E. ile Hanife E., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu, motosiklet sürücüsünün ise vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.