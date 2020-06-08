Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye, 1 Haziran itibarıyla yeni normal sürecine başladı. Restoran ve kafeler açıldı, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetildi, şehirler ve ülkeler arası seyahatler başladı ama bütün sağlık yetkililerinin söylediği gibi en güvenli yer yine evlerimiz. Birçoğumuz, pandemi şartlarında evde ekmek yapmaya alıştığımız gibi, evde spor ve egzersiz de kendimizi en iyi hissettiren faaliyetlerimiz arasına girdi. Bunun için spor aletleri aldık. Birçok ev küçük bir spor salonu gibi oldu. Fakat evde spor yaparken de dikkat etmemiz gerektiğine dair uyarılara her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Özellikle çok uzun zaman evde kalmak durumunda olan 65 yaş ve üzerindeki insanlar için… Bu konuda Flotomgic projesi başlatan Flo, Podolog Derya Çoban aracılığıyla evde yapılan egzersizler sırasında dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Derya Çoban, öncelikle evden çıkmamaya gayret ettiğimiz bugünlerde hareketsiz kalmamanın önemine dikkat çekti ve yapacağımız egzersizlerin fiziksel ve ruhsal faydalarını hatırlattı.

Çıplak ayak ve terlik tehlikeli

Evdeki egzersizleri çıplak ayakla veya ev terliğiyle yapmak sakatlıklara sebep olabilir. Bu nedenle spor ayakkabısı ya da zemin kaymıyorsa çorapla egzersizler yapılmalı. Spor ayakkabı kullanımı; güvenlik, performans ve konfor açısından öncelikli tavsiyesi Derya Çoban’ın. Bununla birlikte spor ayakkabısı kullanarak yapılan egzersizlerde, topuğa binen yükün azalması sporun etkin­liğini artırırken dengede durmayı ve hareketleri kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda zeminde ayağın kaymasını engelleyerek muhtemel kazaların önüne de geçebileceksiniz.

Ayakkabıyla hareket daha da kolay

Evin içinde yürüyüşler yapmanın bu süreci hem bedensel hem psikolojik olarak daha sağlıklı atlatılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Çoban; ayak bileğini koruyan, yumuşak yüzeyli, bası esnasında şoku absorbe eden taban yapısına sahip bir spor ayakkabısı ile yürümenin hem hareketleri kolaylaştıracağını hem evde takılma ve düşmelerin önüne geçeceğini sözlerine ekledi.

65 yaş üstü de çok dikkatli olmalı

“Sokağa çıkma yasağı olsa da olmasa da 65 yaş üstü kişiler ev içinde yürüyüş ve basit ayak jimnastiği hareketleri yapmalı” diyen Derya Çoban, bu süreçte evde hareketsiz kalmanın başka hastalıkların gelişmesine neden olabileceğini söyledi ve bu hareketleri şöyle anlattı: Ayak parmak ucunu kendinize doğru çekip birkaç saniye sayıp bırakmak ve tam tersi yönde ayak parmak uçlarını ileri doğru itip bırakmak hem kas yapısını güçlendirecek hem de ayağa giden damarların esnekliğini artırarak kan akışına katkı sağlayacaktır. Yine ayağı saat yönünde ve ters yönde çevirmek ayak bileğini güçlenmesinde destek olurken ayak parmakları ile yerde bir şey yakalamaya çalışmak parmakların güçlenmesine yarar sağlayacaktır.