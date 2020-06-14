Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde ormanlık alanda kamyonuyla yol alan Nazmi Şenyurt, yamaçta ayıya rastladı. Kamyonunu durdurarak camdan ayıya seslenen Şenyurt, "gel oğlum" diyerek ayıyı çağırdı.
Bir süre duraklayan ayı daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Şenyurt, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Karşılaştığı ayıyı 'gel oğlum' diye çağırdı
14.06.2020 - 15:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te orman yolunda ayıyla karşılaşan orman işçisi, ayıyı "gel oğlum" diyerek çağırdı.
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde ormanlık alanda kamyonuyla yol alan Nazmi Şenyurt, yamaçta ayıya rastladı. Kamyonunu durdurarak camdan ayıya seslenen Şenyurt, "gel oğlum" diyerek ayıyı çağırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ayı,
710959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710959.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER