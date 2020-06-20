Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı güne özel olarak saat 09.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Uygulamanın bittiği ilk dakikalardan itibaren Esenyurt’ta vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı.