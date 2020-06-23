Amasya’nın merkeze bağlı Oluz köyünde saat 16.00 sıralarında traktörü ile tarlaya giden Ömer Aksoy (31) isimli çiftçinin üzerine yıldırım düştü. Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Aksoy’un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
Amasya'da yıldırım düştü: 1 ölü
23.06.2020 - 19:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’nın Oluz köyünde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Amasya,
713113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713113.aspx
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