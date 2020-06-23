Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’nın merkeze bağlı Oluz köyünde saat 16.00 sıralarında traktörü ile tarlaya giden Ömer Aksoy (31) isimli çiftçinin üzerine yıldırım düştü. Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Aksoy’un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.