Amasya’nın merkeze bağlı Oluz köyünde saat 16.00 sıralarında traktörü ile tarlaya giden Ömer Aksoy (31) isimli çiftçinin üzerine yıldırım düştü. Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Aksoy’un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.