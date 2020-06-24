Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bağcılar Yenimahalle Mahallesi Asfalt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağıştan dolayı geçtiğimiz günlerde yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle açılan çukur ekipler tarafından kısa sürede kapatıldı. Ancak, etkili olan sağanak yağıştan sonra bugün yolda tekrar çökme oluştu. O esnada oradan geçen özel Halk Otobüsünün çökmeyle oluşan çukura düştü. Otobüsün arka tekerleği oluşan çukura saplanırken, içinde bulunan yolcularda büyük panik yaşadı. Yolcular yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Çukur ekipler tarafından kapatılmaya çalışılıyor.

Olay anını gören bir vatandaş, “Yarım saat önce burada su akışı vardı. Otobüs orada oluşan çukurun içine düştü. Yolcular mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri geldi, yolcuları kurtardılar dedi.