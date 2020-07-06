Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, saat 19.30 sıralarında Eski Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. İnönü Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen İ.S. idaresindeki 16 AEM 314 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan H.Ö. yönetimindeki 16 AFP 706 plakalı otomobil çarpıştı. Bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen vatandaş, kazanın ortasında kalarak yaralandı. Yaralının yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar da meydana gelirken, otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.