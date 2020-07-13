İçeri girebilenler ise çıkardıkları karın üzerine pekmez döküp yaptıkları karsambaçı afiyetle yiyor. 80 kilo üstünü mağaraya girmemeleri konusunda uyaran köyün muhtarı Kudret Şimşek, şöyle diyor: Mağarada sıcaklık eksi 15 derece. Burada 12 ay boyunca kar var. İçeride soğuktan en fazla beş dakika durabiliyorsun. Mağaranın girişi dar olduğu için yan girilebiliyor. Seda Özel - Veysel Korkmaz İHA
Göbeği olana giriş izni yok
13.07.2020 - 08:20 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Zara ilçesi Tuzlagözü köyünde yaşayanlar, bunaltıcı sıcaklarda bir saat uzaklıktaki kar mağarasına koşuyor. Ancak iki bin 200 rakımlı Çatalkaya Dağı’nda bulunan 40 santimetre genişliğindeki mağaraya kilolular giremiyor.
Etiketler : mağara,
717633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717633.aspx
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