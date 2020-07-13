Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçeri girebilenler ise çıkardıkları karın üzerine pekmez döküp yaptıkları karsambaçı afiyetle yiyor. 80 kilo üstünü mağaraya girmemeleri konusunda uyaran köyün muhtarı Kudret Şimşek, şöyle diyor: Mağarada sıcaklık eksi 15 derece. Burada 12 ay boyunca kar var. İçeride soğuktan en fazla beş dakika durabiliyorsun. Mağaranın girişi dar olduğu için yan girilebiliyor. Seda Özel - Veysel Korkmaz İHA