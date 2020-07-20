Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik olarak 7 Temmuz’da Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. 9’u kadın 23 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 12’si tutuklandı, 6 zanlı ev hapsi tedbiriyle, 3 zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, Çanakkale’de yakalanan ve ev hapsi verilerek serbest bırakılan Serdar U. isimli şahsın şebekeyi de dolandırdığı ortaya çıktı. İddiaya göre Serdar U, yaklaşık 400 bin lira parayı şebeke adına vatandaşlardan alıp ortadan kaybolmuş. Polisin yaptığı teknik takipte bu nedenle şebeke üyelerinin her tarafta Serdar U’yu aradığı belirlendi. Polis bu sırada operasyon yapıp hem şebeke üyelerini hem de Serdar U’yu yakaladı. Şahsın hesabında ise 45 bin liralık bir hareket tespit edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli ise aranıyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya ADANA İHA

