Dört mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı'da bungalov evlerde ya da çadırlarda konaklama imkânı sunuluyor. Üstelik buraya şehir merkezinden 10 dakikada teleferikle çıkabilmek mümkün. 25 yıldır Bağbaşı'da dinlendiğini anlatan Hüseyin Cahit Özgören isimli vatandaş "Salgın döneminde evimizden çıkamadık, onun için yaylaya gelmeyi iple çektik. Şimdi çok şükür virüsten izole şekilde sıkıntıdan kurtulduk" diye konuştu.
Sıcaklardan ve şehirden kaçış
20.07.2020 - 06:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 06:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava sıcaklıkları tekrar 40 dereceye kadar yükselince yaylalar serinlemek isteyenlerle doldu taştı. O yaylalardan biri de Denizli'de...
Etiketler : yayla,haberler,denizli,
719301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719301.aspx
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