Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı'da bungalov evlerde ya da çadırlarda konaklama imkânı sunuluyor. Üstelik buraya şehir merkezinden 10 dakikada teleferikle çıkabilmek mümkün. 25 yıldır Bağbaşı'da dinlendiğini anlatan Hüseyin Cahit Özgören isimli vatandaş "Salgın döneminde evimizden çıkamadık, onun için yaylaya gelmeyi iple çektik. Şimdi çok şükür virüsten izole şekilde sıkıntıdan kurtulduk" diye konuştu.