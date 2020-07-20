Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz aylarıyla birlikte ülke genelinde etkisini gün geçtikçe artıran sıcaklıklar, Yozgat’ta da aralıklarla hissedilmeye devam ediyor. Termometrelerin öğleden sonra 37 dereceyi gösterdiği kentte cadde ve sokaklar boş kalırken park ve bahçeler serinlemek isteyen vatandaşlarla doldu. Sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşların kimi de çeşmelerde hem su içip hem de elini yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı.



Sıcak hava insanlar kadar kuşları da etkiledi. Sıcaktan bunalan kuşlar süs havuzunda yıkanarak serinlemeye çalıştı.



Hava sıcaklıklarının son günlerde arttığını söyleyen Adem Atik adlı vatandaş, Yozgat’ta son günlerde görülmemiş sıcaklıklar var. Halkımız sıcaktan muzdarip serilmeye çalışıyoruz gölde de oturup. Bunalıyoruz, parklarda gölgelerde serinliyoruz” dedi.

Ali Doğan adlı vatandaş da, “Hava çok sıcak, 35 derece var sanırım, biz de elimizi yüzümüzü yıkadık serinlemek için. Çok sıcak, yandık” şeklinde konuştu.