Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta sabahın erken saatlerinde kurbanlık hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binası acil servisine gelen acemi kasapların genellikle parmak, kol ve bacaklarından yaralandığı görüldü. Ambulanslarla da getirilen yaralılardan kimisinin kurban kesimine başlamadan kendilerini yaraladıkları, kimisinin de başkalarının bıçak darbesiyle yaralandığı öğrenildi. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar taburcu edildi.