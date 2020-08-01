Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan hükûmetinin son derece sıkı sağlık tedbirleri altında hac yapma imkânı bulan sınırlı sayıda Müslüman, dün hacı oldu. Haccın farzlarından biri olan Arafat vakfesinin ardından Müzdelife vakfesini yapan hacı adayları gece yarısından itibaren Camerat’taki büyük şeytana yedi taş attı. Geçmiş senelerdekinden farklı olarak işaretlenen noktaların dışında taş atılmasına izin verilmediği görüldü. Mina’da şükür kurbanları kesilen hacı adayları, yine gruplar hâlinde geldiği Kâbe-i Muazzama’da haccın son farzı olan ziyaret tavafını yaparak hacı olma şerefine nail oldu. Hac ve Umre Bakanlığı tarafından hazırlanan Mina’da hazırlanan özel misafirhanede kalan hacılar, bayramın iki ve üçüncü günleri de şeytan taşladıktan sonra hac görevini tamamlamış olacak.



Büyük şeytana geçmiş yıllardakinden farklı olarak işaretlenen noktaların dışında taş atılmasına müsaade edilmedi.