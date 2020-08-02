Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmutlar Mahallesi Yangılı Caddesi'nde meydana gelen kazada, Aykut Demirtaş (23) yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada, ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki Mert Çatak (23) çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan sürücü Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak’ın ise durumun ağır olduğu öğrenildi.