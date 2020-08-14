Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet ve bir otomobil kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.