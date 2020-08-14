Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet ve bir otomobil kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
TEM otoyolunda trafik kazası: 2 ölü
14.08.2020 - 18:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkisinde motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : TEM otoyolu,
724932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724932.aspx
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