Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tehlikeli yolculuk Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi mevkii çevreyolu üzerinde kameralara takıldı. Kameralara takılan görüntülerde malzeme dolusu bir pikabın üzerinde yatarak yolculuk yapan bir vatandaş yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücülerin de uyarılarını dikkate almadan Tekirdağ’dan İstanbul yönüne ilerleyen pikap bir süre sonra gözlerden kayboldu.