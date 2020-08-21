Türkiye, tahminlere göre kısa süreliğine serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre serin havanın, kuzey ve doğu bölgeler ağırlıklı olmak üzere kuzeybatı kesimlerden başlayıp etkisini hissettireceği tahmin ediliyor. Bugün ve hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazar akşam saatlerinden sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların bugün kuzey ve iç kesimlerde, hafta sonu da doğu bölgelerde hissedilir derecede (4-7 derece) azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, cumartesi günü batı kesimlerden itibaren tekrar artması bekleniyor.
Sıcak havaya kısa bir mola
21.08.2020 - 05:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 06:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da dün sağanak yağmur sonrası Üsküdar açıklarında ortaya çıkan görüntü, bu kadarına da pes dedirtti. Su şişeleri, maskeler, izmaritler ve daha birçok katı atık denizin üzerini kapattı.
Etiketler : istanbul,istanbul hava durumu,
726244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726244.aspx
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