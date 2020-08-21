Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, tahminlere göre kısa süreliğine serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre serin havanın, kuzey ve doğu bölgeler ağırlıklı olmak üzere kuzeybatı kesimlerden başlayıp etkisini hissettireceği tahmin ediliyor. Bugün ve hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazar akşam saatlerinden sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların bugün kuzey ve iç kesimlerde, hafta sonu da doğu bölgelerde hissedilir derecede (4-7 derece) azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, cumartesi günü batı kesimlerden itibaren tekrar artması bekleniyor.