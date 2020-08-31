Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde yaşandı. Avrupa Konseyi Bulvarından gelen otomobilin sol arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobildeki açılan kapıyı küçük bir kız çocuğu tuttuğu görüldü. O anda trafiğin yavaşlaması facianın önüne geçerken, olay anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa’da faciadan dönüldü
31.08.2020 - 10:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da faciadan dönüldü. Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk, az kalsın araçtan düşüyordu. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : araba,çocuk,araba kapısını açan çocuk,
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