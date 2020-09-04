Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın İznik ilçesi Karacakaya mevkii göl kenarında meydana geldi. 26 metre yükseklikteki kayalıklara çıkan Fatma K., kısa bir süre manzarayı seyretti. Bir anda dengesini kaybeden Fatma K., sahil kıyısına düştü. Talihsiz kadının yardımına ise sahilde piknik yapan vatandaşlar koştu. Suyun içinden çıkartılan Fatma K., 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.