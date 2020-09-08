Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de piyasaya sürülmek için hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda; 157,17 gram metamfetamin, 3,18 gram esrar, 2,27 gram bonzai, 6 adet ecstacy hap, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 19 adet dolu kartuş ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 2 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan 1 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.