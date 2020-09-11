Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, A.D. Mehmet Sanlı Mahallesindeki ikametinde eşi S.D. ile tartıştı. Sürekli ailesi ile problem yaşayan A.D. ikametini ateşe verdi. A.D’nin eşinin S.D’nin olay sırasında komşularına sığındığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. A.D.'nin yangın nedeniyle dumandan etkilendiği, tedavisine hastanede başlandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.