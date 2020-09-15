Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Vaka sayısının iki kat arttığı Van’da da üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde yaşayan ve sosyal medya fenomeni Nihat Işık’ın (Vanlı Nihat Hoca) babası Cahfer Sadık Işık da salgına yenik düştü. Van’ın ‘Cahfer Amcası’ olarak da bilinen ve geçtiğimiz yıllarda kentte yetiştirilmesi zor olan meyveleri yetiştirerek gündeme gelen Işık, önceki gece hayata gözlerini yumdu.

Aynı zamanda kalp hastası olan ve koronavirüse yakalanan Işık, sevenlerini ve ailesini hüzne boğdu.