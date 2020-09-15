Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde filyasyon çalışması yapan 3 kişilik ekibin bulunduğu araç, Halitbeyören köyü yol ayrımında, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda şarampole uçtu.

Meydana gelen kazada aracın hava yastıkları açılırken, araçta bulunan filyasyon ekibi kazayı hafif şekilde atlattı.

Filyasyon ekibinin yardımına yine meslektaşları koşarken, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu, kaza ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.