Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte arabayla gezmeye çıkan Mücahit Biçer (17), araç içerisinde bilinmeyen nedenle fenalaştı.

Bunun üzerine Biçer, arkadaşları tarafından Yenimahalle 383 Sokak'ta bulunan tek katlı eve getirildi.

Bilincini kaybeden genç için arkadaşları sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Biçer'in yaşamını kaybettiği belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Biçer'in cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.